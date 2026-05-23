Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München hat sich im DFB-Pokalfinale gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart mit 3:0 durchgesetzt und damit das Double perfekt gemacht.

In der ersten Halbzeit war der VfB Stuttgart das aktivere Team und setzte die Bayern mit aggressivem Pressing unter Druck. Die Schwaben konnten jedoch keine klaren Torchancen herausspielen. Beide Mannschaften hatten jeweils einen gefährlichen Distanzschuss, den die Torhüter Jonas Urbig und Alexander Nübel parierten. Zur Pause stand es noch 0:0, was für Stuttgart als Teilerfolg gewertet werden konnte.

Nach der Pause übernahmen die Bayern zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Stuttgarter konnten dem Druck der Münchner nicht mehr standhalten und fanden kaum noch ins Spiel zurück.

Die Bayern gingen schließlich im dichten Pyro-Nebel der 55. Minute durch einen Kopfballtreffer von Harry Kane in Führung. Joshua Kimmich führte einen Freistoß aus, indem er Michael Olise auf der rechten Seite bediente, der den Ball präzise auf Kane flankte. Der Stürmer nutzte die Gelegenheit und köpfte aus kurzer Distanz ein.

In der 80. Minute erhöhte Kane nach einem Doppelpass mit Luis Diaz auf 2:0. Mit einer geschickten Drehung ließ er Chema Andres stehen und schloss souverän ab.

Und dann gab es auch noch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit: Stuttgarts Angelo Stiller bekam eine Olise-Flanke an den Unterarm - Kane verwandelte auch den sicher.

Insgesamt war es ein verdienter Sieg für die Bayern, die nach sechs Jahren wieder den DFB-Pokal gewinnen konnten.