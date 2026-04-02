Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unmittelbar vor den Ostertagen steuert Deutschland auf leere Eier-Regale in den Supermärkten zu. Lücken gebe es bereits seit geraumer Zeit, sagte die Analystin Margit Beck von der Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Vorstellbar sei, dass am Nachmittag des Karsamstags gar keine Eier mehr gebe.

Die gute Nachricht: Trotz der angespannten Lage bleiben die Preise stabil. "Der Lebensmittel-Einzelhandel bedient sich zu festen Jahreskontraktpreisen mit Ware. Deswegen hat er auch keine Veranlassung, jetzt kurz vor Ostern an der Preisschraube zu drehen", sagte Beck dem RND.

Der Eiermarkt steht bereits seit längerem unter Druck. Verantwortlich für die zurzeit schwache Produktion sind vor allem Seuchen wie die Vogelgrippe und die nach 30 Jahren erstmals wieder auftretende Newcastle-Krankheit. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Eiern in Deutschland. Im vergangenen Jahr erreichte sie mit 252 gegessenen Eiern pro Kopf einen neuen Höchststand.