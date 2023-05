New York (dts Nachrichtenagentur) – Der russische Regime-Kritiker und frühere Schachweltmeister Garri Kasparow rechnet weiterhin mit einem baldigen Zusammenbruch der russischen Regierung um Staatspräsident Wladimir Putin. “Sicher ist: Das Putin-Regime wird nicht lange überleben, wenn erst einmal die ukrainische Flagge in Sewastopol gehisst ist”, sagte Kasparow dem Nachrichtenportal T-Online. Dann könne man die Tage herunterzählen.

“Schon von dem Moment an, wenn ukrainische Truppen auf die Krim vordringen, wird das Regime brüchig.” Kasparow bekräftigte seine Forderung nach einer kompletten Befreiung der Ukraine und der vollständigen Rückgabe aller besetzten Gebiete. “Und dazu zählen selbstverständlich auch Sewastopol und die gesamte Krim”, so der in New York lebende Oppositionelle. In diesem Zusammenhang fordere er auch Reparationszahlungen Russlands. “Wir wollen, dass die Kriegsverbrecher vor ein Gericht gestellt und nach Russland entführte ukrainische Kinder wieder zu ihren Familien zurückgebracht werden”, fügte der Kreml-Kritiker hinzu. Putins Regime sei kriminell und müsse “liquidiert” werden.