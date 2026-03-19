Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Katerina Poladjan bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik für das Buch "Goldstrand". Das gab die Jury am Donnerstag zum ersten Messetag bekannt.

In der Kategorie Sachbuch wurde zuvor Marie-Janine Calic für "Balkan-Odyssee 1933-1941 - Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa" geehrt. Den Preis für die beste Übersetzung bekam Manfred Gmeiner für "Unten leben", das er von Gustavo Faverón Patriau aus dem Spanischen übertragen hatte.

Mit dem Preis der Leipziger Buchmesse werden seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen geehrt. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die prämierten Autoren erhalten je 15.000 Euro, zusätzlich entfallen je 1.000 Euro Preisgeld auf die Nominierten.