Kaum Bewegung bei den Spritpreisen

München (dts Nachrichtenagentur) – Die Preise an den Zapfsäulen in Deutschland haben sich zuletzt im Vergleich zur Vorwoche nur marginal verändert. Das teilte der ADAC am Mittwoch mit.

Während der Preis von Super E10 im bundesweiten Durchschnitt um 0,3 Cent je Liter gefallen ist, hat sich Diesel im Wochenvergleich um 0,1 Cent leicht verteuert. Somit kostet nach Auswertung des ADAC ein Liter Super E10 aktuell 1,655 Euro, während der Liter Diesel im Schnitt bei 1,573 Euro liegt.

Der Preis von Benzin befinde sich damit derzeit auf einem angemessenen Niveau, wenn man berücksichtigte, dass der Ölpreis (Brent) in den letzten Tagen leicht geklettert sei und erstmals seit über einem Monat wieder oberhalb von 69 US-Dollar liege, hieß es. Kritisch sieht der ADAC aber unverändert den Preis von Diesel. Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet aktuell durchschnittlich nur 8,2 Cent weniger als ein Liter Super E10 – bemessen an der deutlich geringeren Besteuerung von rund 20 Cent je Liter Diesel sei das spürbar zu wenig, so der Automobilklub.