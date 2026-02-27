Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im neuen ZDF-Politbarometer gibt es kaum Veränderung. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union lauf Umfrage der "Forschungsgruppe Wahlen" auf 26 Prozent, die AfD auf 24 Prozent, die SPD auf 15 Prozent - alle unverändert im Vergleich zur letzten Umfrage vor drei Wochen.

Eine minimale Verschiebung gibt es bei Grünen und Linken: Die Grünen verlieren einen Punkt auf 12 Prozent, die Linkspartei gewinnt einen Punkt auf 11 Prozent. Alle anderen kleineren Parteien zusammen kommen auf ebenfalls unverändert 12 Prozent.

Weiteres Ergebnis der Umfrage: Eine große Mehrheit, nämlich 81 Prozent, ist für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. In der Altersgruppe der 18-bis-34-Jährigen ist die Zustimmung mit 84 Prozent sogar am größten, so die Forschungsgruppe Wahlen.