Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere FDP-Vorsitzende Christian Lindner nimmt nach den Worten seines Nachfolgers Christian Dürr keinen Einfluss mehr auf den Kurs der Freien Demokraten.

"Ich habe meinen eigenen Stil und meinen eigenen Weg", sagte Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Im Vergleich zu anderen Parteien habe ich das Glück, einen Vorgänger zu haben, der mir nicht reinredet oder von der Seitenlinie kluge Ratschläge gibt." Auf die Nachfrage, ob Lindner eine Rolle bei den Landtagswahlkämpfen im kommenden Jahr spiele, sagte Dürr: "Christian Lindner hat sich nach der Wahl aus der Politik zurückgezogen und konzentriert sich auf andere Aufgaben."

Zuletzt war bekannt geworden, dass Lindner Vize-Vorstand bei Autoland wird, einem Discounter für Neu- und Gebrauchtwagen.