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    KI-Anteil in Merz-Reden unklar » Nachrichten

    News Redaktion
    Friedrich Merz am 09.06.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Friedrich Merz am 09.06.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat ausweichend auf Fragen nach einer möglichen KI-Nutzung in den Reden von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reagiert.

    Auf die Frage, wie viel KI in den Reden des Bundeskanzlers stecke, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur: "Die Worte des Bundeskanzlers sind die Worte des Bundeskanzlers." Auch auf Nachfrage, ob die Redenschreiber des Kanzlers künstliche Intelligenz einsetzen, antwortete Meyer ausweichend: "Wenn der Bundeskanzler etwas spricht, dann sind das die Worte des Bundeskanzlers und von niemand anderem."

    Hintergrund sind Berichte über den Einsatz von KI in den Reden und Texten von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Nach Recherchen des Portals "Frag den Staat" soll Voigt in mehreren seiner Ansprachen auf von KI generierte Inhalte zurückgegriffen haben.

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