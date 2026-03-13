Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert, möglichst schnell mit der Ausbildung von ukrainischen Soldaten an Taurus-Marschflugkörpern der Bundeswehr zu beginnen.

"Als politisches Signal sollten wir unverzüglich die Taurus-Ausbildung beginnen", sagte Kiesewetter der "Welt". "Taurus ist mehr als ein Symbol - der Kanzler hat ihn zu mehr als einem Symbol gemacht, das begrüße ich", so Kiesewetter. "Schon die Ausbildung wäre für Putin ein Zeichen, dass wir abschreckungsbereiter geworden sind - und ein Zeichen der Anerkennung gegenüber der Ukraine. Demokratien müssen, wenn sie angegriffen werden, Kriege nicht nur gewinnen können, sondern auch gewinnen wollen."

Die Bundesregierung müsse endlich ein strategisches Ziel ihrer Ukraine-Unterstützung formulieren, sagte der Oberst a.D. Nach seiner Überzeugung müssten dabei zwei Leitsätze im Zentrum stehen: "Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennen. Die Ukraine muss Russland auf ihrem Boden besiegen können." Deutschland müsse die Ukraine als erste Priorität ihrer Außenpolitik einstufen. "Wir haben als selbst ernannte europäische Führungsnation eine hohe Verantwortung - weil die Amerikaner Europa in ihren Prioritäten heruntergestuft haben", so Kiesewetter. "Wenn die Ukraine zerfällt oder in einen Zwangsfrieden gedrängt wird, hat das gravierende Konsequenzen: Wir geraten in eine russische Einflusszone."