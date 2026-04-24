Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Außen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) fordert einen europäischen Ersatz für die Nato und einen Strategiewechsel Deutschlands und Europas.

"Wir müssen uns von den Amerikanern als Bündnispartner verabschieden", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem Nachrichtenmagazin "Focus". Auch unter Einbeziehung europäischer Staaten, die nicht zur EU oder der Nato gehören, müsse Europa jetzt einen Ersatz für das transatlantische Bündnis schaffen. "Es wäre gut, wenn mit Großbritannien, Norwegen, Island, der Ukraine und der Türkei europäische Sicherheit und eine europäische Nato organisiert wird", so Kiesewetter im "Machtmenschen"-Podcast.

Große Versäumnisse im Umgang mit Russland sieht Kiesewetter vor allem in Deutschland. Die Bundesrepublik sei "das mental schwächste Land Europas". Kanzler Friedrich Merz (CDU) kritisierte Kiesewetter dafür, dass dieser der Ukraine den Marschflugkörper Taurus nicht zur Verfügung stelle.