Close Menu

    Kiesewetter für Nato-Ersatz und Abschied von USA als Bündnispartner » Nachrichten

    News Redaktion
    Roderich Kiesewetter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Roderich Kiesewetter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Außen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) fordert einen europäischen Ersatz für die Nato und einen Strategiewechsel Deutschlands und Europas.

    "Wir müssen uns von den Amerikanern als Bündnispartner verabschieden", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem Nachrichtenmagazin "Focus". Auch unter Einbeziehung europäischer Staaten, die nicht zur EU oder der Nato gehören, müsse Europa jetzt einen Ersatz für das transatlantische Bündnis schaffen. "Es wäre gut, wenn mit Großbritannien, Norwegen, Island, der Ukraine und der Türkei europäische Sicherheit und eine europäische Nato organisiert wird", so Kiesewetter im "Machtmenschen"-Podcast.

    Große Versäumnisse im Umgang mit Russland sieht Kiesewetter vor allem in Deutschland. Die Bundesrepublik sei "das mental schwächste Land Europas". Kanzler Friedrich Merz (CDU) kritisierte Kiesewetter dafür, dass dieser der Ukraine den Marschflugkörper Taurus nicht zur Verfügung stelle.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar