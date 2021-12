München (dts Nachrichtenagentur) – FC-Bayern-Star Joshua Kimmich will sich nun doch gegen Corona impfen lassen. Das sagte er dem ZDF. Demnach bedauere er, dass er sich nicht früher zu diesem Schritt entschlossen habe. „Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, sagte der 26-Jährige.

Kimmich hatte sich zuletzt mit Covid infiziert und musste sein Comeback aufs nächste Jahr verschieben. Nach eigenen Angaben kann er „aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren“. Im Januar will er nach einem Aufbautraining aber wieder „voll mit dabei sein“. Der Münchner war in den vergangenen Wochen Gegenstand vieler kontrovers geführter Diskussionen.