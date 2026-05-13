Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Anklage gegen einen Kinderarzt wegen zahlreicher Missbrauchsfälle erhoben. Dem Beschuldigten werden Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in insgesamt 130 Fällen zur Last gelegt, darunter schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Die Taten sollen sich zwischen dem 1. Dezember 2013 und dem 5. November 2025 ereignet haben. Ein Großteil der Vorfälle soll während der beruflichen Tätigkeit des Arztes in Rathenow und Nauen stattgefunden haben. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Potsdam muss im nächsten Schritt über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.