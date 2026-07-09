Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil hat den Sieg Belgiens gegen die USA bei der Fußball-WM begrüßt und mit Kritik an US-Präsident Donald Trump verbunden.

Belgien habe "uns einen großen Gefallen getan" und damit "sozusagen das Einschreiten von Trump gerächt", sagte Klingbeil den Sendern RTL und ntv.

Klingbeil bezog sich dabei auf Berichte über einen Anruf Trumps bei Fifa-Präsident Gianni Infantino, nachdem eine gegen einen US-Spieler verhängte Rote Karte zurückgenommen worden war. Klingbeil sei zudem großer Fußball-Fan und gönne Norwegen den WM-Sieg. Die Mannschaft sei "einfach super sympathisch", auch mit Blick auf die Fans und die Begeisterung bei dem Turnier. Frankreich sei zwar sein Favorit auf den Titel, "aber Belgien und Norwegen hätten es auch verdient".

Grünen-Politiker Anton Hofreiter äußerte sich ebenfalls erfreut über das Ausscheiden der USA. "Na ja, ich meine, Trump hat da offensichtlich eingegriffen. Die Fifa hat sich unterworfen, was echt peinlich war", sagte Hofreiter RTL und ntv. Deswegen sei es "absolut gerecht" gewesen, dass die Belgier so klar gegen die USA gewonnen hätten.