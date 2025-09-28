Close Menu

    Klingbeil erleichtert über Ausgang der NRW-Kommunalwahl » Nachrichten

    News Redaktion
    Lars Klingbeil am 24.09.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lars Klingbeil am 24.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich erleichtert über den Ausgang der kommunalen Stichwahl in NRW gezeigt. „Die AfD konnte sich in keiner einzigen Stichwahl durchsetzen“, sagte der Vizekanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). „Die Menschen wollen in ihren Städten und Gemeinden eine Politik, die ihre Probleme löst und den Alltag konkret verbessert. Das gibt es nicht mit der AfD.“

    Die SPD gewinne mit Köln die größte Stadt zurück und stelle mit insgesamt 13 Oberbürgermeistern weiterhin die meisten in NRW, hob Klingbeil hervor. „Das zeigt, wo wir vor Ort stark verankert sind, können wir mit unserer Politik erfolgreich sein.“

    Avatar-Foto

