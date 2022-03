Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Chef Lars Klingbeil sieht keine fundamentalen Streitigkeiten bei der geplanten Entlastung von Autofahrern. Es gebe zwar unterschiedliche Auffassungen über den richtigen Weg der Entlastung, aber das Ziel als solches sei ein gemeinsames, sagte er der „Welt“. „Das ist ein Ringen um den besten Weg. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das haben alle Ampelparteien auch deutlich gemacht.“

Während die FDP einen Tankstellenrabatt favorisiert, möchte die SPD lieber einen gehaltsabhängigen Tankzuschuss. Aber man werde sich noch in dieser Woche einig werden, so der SPD-Chef. „Da haben wir ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, aber ich bin sicher: Wir kriegen das sehr schnell zusammen. Und das Ziel ist, dass wir in dieser Woche fertig werden.“