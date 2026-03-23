Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Wahlschlappe der SPD in Rheinland-Pfalz wollen die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas im Amt bleiben.

Es klar, dass nach einem solchen Wahlausgang auch über Personal diskutiert werde, sagte Klingbeil am Montag nach der Sitzung des Parteipräsidiums im Willy-Brandt-Haus. "Ich bin sehr dankbar dafür, wie kontrovers, wie hart, aber auch wie offen wir diskutiert haben." Klar sei aber auch angesichts der aktuellen Lage: "Wir werden nicht die zweitgrößte Regierungspartei jetzt in ein Chaos stürzen und in einen Prozess gehen, wo wir uns um uns selbst drehen und uns nicht um das Land kümmern."

Bas äußerte sich ähnlich. Die Menschen erwarteten, "dass die SPD sich nicht jetzt in Selbstzerfleischung ergießt, sondern dieses Land braucht jetzt auch eine starke Regierung", sagte sie. Es sei unisono auch die Meinung im Präsidium, dass man jetzt über die Inhalte und die Strategie reden müsse, wie man das Land nach vorne bringe. "Es macht keinen Sinn, jetzt über Personal wochenlang uns zu zerlegen", so Bas.