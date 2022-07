Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil zeigt sich bestürzt über den Angriff mit sogenannten K.O.-Tropfen auf mehrere Frauen beim Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion. „Das schockiert mich. Es macht mich wütend, dass so etwas auf einer Veranstaltung der SPD passieren konnte“, sagte er dem Fernsehsender „Welt“.

Man müsse sich nun um die Opfer kümmern und mit aller Klarheit aufklären, ob es Hinweise darauf gibt, wer das war und was genau da passiert ist, so der SPD-Chef weiter. Einzelheiten zu bislang gesammelten Hinweisen seien Klingbeil nach eigenen Angaben nicht bekannt. „Aber die Fraktionsführung, die ja Veranstalter dieses Festes war, kooperiert mit den Sicherheitsbehörden. Wir werden jetzt alles auswerten, was an Informationen vorliegt“, sagte Klingbeil. „Ich hoffe, dass der oder die Täter dingfest gemacht und dann auch zur Rechenschaft gezogen werden können.“