Close Menu

    Klingbeil will Konzept zur Senkung der Einkommensteuer vorlegen » Nachrichten

    News Redaktion
    Bundesministerium der Finanzen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bundesministerium der Finanzen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) lässt aktuell offenbar ein Konzept zur Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen erarbeiten. Das berichtet die "Bild" (Montagsausgabe).

    Es soll demnach in den nächsten Monaten vorgestellt werden. Ein Sprecher Klingbeils bestätigte auf Anfrage der Zeitung, dass der Bundesfinanzminister "wie im Koalitionsvertrag vereinbart zur Mitte der Legislatur kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten" wolle. "Das Bundesfinanzministerium arbeitet an einer Reform der Einkommensteuer, die dieses Jahr vorgelegt werden soll."

    Einen genauen Zeitpunkt und mehr Details nannte der Sprecher nicht. Die Ausgestaltung der Reform und die Höhe der Entlastung bleibe "den weiteren Beratungen vorbehalten", hieß es.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar