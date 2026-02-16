Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) lässt aktuell offenbar ein Konzept zur Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen erarbeiten. Das berichtet die "Bild" (Montagsausgabe).

Es soll demnach in den nächsten Monaten vorgestellt werden. Ein Sprecher Klingbeils bestätigte auf Anfrage der Zeitung, dass der Bundesfinanzminister "wie im Koalitionsvertrag vereinbart zur Mitte der Legislatur kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten" wolle. "Das Bundesfinanzministerium arbeitet an einer Reform der Einkommensteuer, die dieses Jahr vorgelegt werden soll."

Einen genauen Zeitpunkt und mehr Details nannte der Sprecher nicht. Die Ausgestaltung der Reform und die Höhe der Entlastung bleibe "den weiteren Beratungen vorbehalten", hieß es.