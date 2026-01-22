Close Menu

    Klingbeil will mit Frankreich über Nuklearwaffen sprechen » Nachrichten

    Lars Klingbeil (Archiv)
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert deutsch-französische Gespräche über den nuklearen Schutz Europas. Es gebe das "Angebot Frankreichs, den französischen Nuklearschirm stärker für die europäische Sicherheit nutzbar zu machen", sagte Klingbeil dem "Spiegel". "Auf diese Diskussion sollten wir uns einlassen."

    Zwar habe sich Deutschland im Atomwaffensperrvertrag verpflichtet, keine eigenen nuklearen Waffen zu besitzen, und diese völkerrechtliche Zusage gelte, so der SPD-Chef. "Trotzdem sollten wir das französische Gesprächsangebot jetzt annehmen. Ein solcher strategischer Dialog zwischen Deutschland und Frankreich ist in diesen Zeiten angemessen."

    Die nukleare Abschreckung durch die Nato und die deutsche Teilhabe daran stelle er damit nicht infrage, so Klingbeil. "Ich will diesen transatlantischen Pfeiler unserer Sicherheit bewahren." Europa müsse stärker werden, und das werde auch Deutschland einiges abverlangen, mahnte er. "Deutschland muss in Europa eine Führungsmacht sein."

