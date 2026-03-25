Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will sich bei der Rente künftig "viel stärker an den Beitragsjahren" orientieren. Man dürfe ein früheres Ausscheiden aus dem Berufsleben nicht länger fördern, sagte er am Mittwoch in einer Grundsatzrede bei der Bertelsmann-Stiftung. Stattdessen müsse längeres Arbeiten attraktiver gemacht werden.

"Wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen", sagte Klingbeil. Problematisch seien in dieser Hinsicht hohe Teilzeitquoten, Anreize für frühes Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt sowie Transfersysteme, die Mehrarbeit teilweise sogar entwerteten. "Ich will, dass wir ein System schaffen, in dem sich Leistungsbereitschaft auszahlt."

Klingbeil versprach darüber hinaus eine Reform der Einkommensteuer, die "95 Prozent der Beschäftigten entlastet". Er sprach in diesem Zusammenhang von "einigen hundert Euro im Jahr". Dafür müssten aber hohe Einkommen und hohe Vermögen "einen Beitrag leisten".