    Nachrichten

    Klitschko verurteilt russischen Angriff auf Regierungssitz

    News Redaktion
    Vitali Klitschko (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Vitali Klitschko (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, bei dem auch der Regierungssitz getroffen wurde, warnt Bürgermeister Vitali Klitschko vor einer weiteren Eskalation des Krieges durch Russland. Der Angriff berge eine klare politische Botschaft aus Moskau, sagte Klitschko der „Bild“.

    „Es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass Putin erstmals in drei Jahren auch ein Regierungsgebäude angegriffen hat. Die ganze Welt muss erkennen: Putin will den Krieg immer weiter eskalieren und ist zu keiner diplomatischen Lösung bereit.“ Das beweise auch der Angriff auf das Regierungsgebäude, „was bislang als rote Linie galt“.

    Aus dem Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew stieg am Sonntagmorgen Rauch auf. Es handelt sich dabei um den ersten Angriff auf ein Regierungsgebäude in Kiew seit Russlands Überfall auf das Land im Februar 2022.

