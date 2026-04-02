Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wird vom 8. bis 10. April Estland und Litauen besuchen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die bilateralen Beziehungen, die parlamentarische Zusammenarbeit und die sicherheitspolitische Lage im Baltikum, teilte die Bundestagsverwaltung am Donnerstag mit. Auch die Themen Digitalisierung und Cyber-Sicherheit stehen auf der Tagesordnung.

In Estland trifft Klöckner den Parlamentspräsidenten Lauri Hussar und Ministerpräsident Kristen Michal. In Litauen sind Treffen mit Parlamentspräsident Juozas Olekas, Präsident Gitanas Nausėda und Außenminister Kęstutis Budrys geplant.

Zudem wird Klöckner vor dem litauischen Parlament sprechen und die Brigade Litauen der Bundeswehr besuchen. Dabei will sie sich über den Einsatz der Bundeswehr im Ausland informieren und ein Bild der Stationierung der Soldaten und ihrer Familien machen.