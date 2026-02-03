Close Menu

    Klöckner: Termin der Bundespräsidentenwahl "bis Mitte März" » Nachrichten

    News Redaktion
    Julia Klöckner am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Julia Klöckner am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wird "bis Mitte März ein Datum benennen, zu dem sie die Bundesversammlung im Jahr 2027 einberuft".

    Das sagte ein Sprecher des Deutschen Bundestags der "Bild" (Dienstagausgabe). Hintergrund sei, dass der Bundestag und die Landtage ausreichend Zeit für ihre danach beginnenden Planungen für die Bundesversammlung bekommen müssten.

    Der Termin selbst liege im Regelfall "in einem Zeitraum von 30 Tagen bis acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten".

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar