Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wird "bis Mitte März ein Datum benennen, zu dem sie die Bundesversammlung im Jahr 2027 einberuft".

Das sagte ein Sprecher des Deutschen Bundestags der "Bild" (Dienstagausgabe). Hintergrund sei, dass der Bundestag und die Landtage ausreichend Zeit für ihre danach beginnenden Planungen für die Bundesversammlung bekommen müssten.

Der Termin selbst liege im Regelfall "in einem Zeitraum von 30 Tagen bis acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten".