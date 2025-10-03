Close Menu

    Klöckner und Pilawa zeigen sich erstmals öffentlich als Paar » Nachrichten

    News Redaktion
    Jörg Pilawa und Julia Klöckner am 03.10.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jörg Pilawa und Julia Klöckner am 03.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und der Fernsehmoderator Jörg Pilawa haben sich erstmals gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit gezeigt.

    Beide besuchten am Freitag zusammen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken. Die Beziehung war Anfang August über Medienberichte bekannt geworden. Klöckner schirmte ihr Privatleben bisher weitgehend von der Öffentlichkeit ab.

    Eine Bestätigung gab es bislang lediglich indirekt kurze Zeit später, als sie sich über einen Anwalt gegen Paparazzi-Fotos zur Wehr setzten. Die 52-Jährige und der 59-Jährige sollen sich angeblich bei einem Fest in Rheinland-Pfalz über Freunde kennengelernt haben.

    Kommentar