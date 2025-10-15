Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert die Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf, dem vorliegenden Rentenpaket zuzustimmen und warnt vor einem Scheitern.

„Wir stehen klar zu den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag und das erwarte ich auch von der Union“, sagte er der „Bild“ (Donnerstagsausgabe). „Die Union muss jetzt zu dem stehen, was fest verabredet ist. Das gilt auch für Einzelne, die nun ausscheren wollen und Unsicherheit verbreiten.“

Friedrich Merz und Jens Spahn müssten zeigen, „dass sie Stabilität in der Unionsfraktion herstellen können, damit wir den Koalitionsvertrag auch beim Thema Rente abarbeiten“. Man müsse zu den gemachten Zusagen an die Bürger stehen können, sagte Klüssendorf. Die Menschen verdienten nach dem Arbeitsleben eine verlässliche und faire Rente. „Das stellen wir unter anderem mit der Rentengarantie bei 48 Prozent sicher und das ist gut so“, erklärte der SPD-Politiker.