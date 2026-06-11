Close Menu

    Koalition erwägt schärferen Geheimschutz im Bundestag » Nachrichten

    News Redaktion
    Bundestagssitzung am 10.06.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bundestagssitzung am 10.06.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Koalition aus Union und SPD erwägt schärfere Vorkehrungen zum Schutz vertraulicher Informationen im Bundestag. Grund sind die Russland-Kontakte von AfD-Abgeordneten.

    Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), sagte dem "Handelsblatt", der Bundestag sollte prüfen, wie geheimhaltungsbedürftige Informationen in Ausschüssen und Gremien besser geschützt werden könnten. Auch der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, sieht Handlungsbedarf. Er sagte dem "Handelsblatt", wenn verfassungsrechtlich geschützte Güter wie die Sicherheit Deutschlands, der Schutz der Nachrichtendienste oder die Sicherheit der Partner betroffen seien, müsse der Bundestag selbstverständlich kontinuierlich prüfen, ob seine Geheimschutzregeln noch ausreichten.

    Anlass sind Reisen von AfD-Politikern zum Wirtschaftsforum in St. Petersburg in der vergangenen Woche. Bilger bezeichnete den Vorgang als sicherheitspolitisch hochproblematisch. Gerade in einem Umfeld, in dem russische Dienste gezielt Informationen abschöpfen und Einfluss nehmen könnten, bestehe die Gefahr, dass sensible Erkenntnisse aus dem parlamentarischen Raum ausspioniert oder missbraucht würden, sagte der CDU-Politiker. Fiedler sagte, wer sich demonstrativ mit Akteuren aus dem engsten Macht- und Wirtschaftsapparat Putins treffe, werfe nicht nur politische, sondern auch sicherheitspolitische Fragen auf. Er unterstelle niemandem ohne Belege eine Straftat. Der Bundestag dürfe bei solchen Kontakten aber auch nicht naiv sein. Das freie Abgeordnetenmandat sei "kein Freibrief für den Verrat der deutschen Sicherheitsinteressen".

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar