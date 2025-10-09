Close Menu

    Koalition sichert Finanzierung von Verkehrsprojekten ab » Nachrichten

    Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 09.10.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 09.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die schwarz-rote Koalition hat sich auf eine finanzielle Absicherung der Verkehrsinvestitionen geeinigt. Das teilten die Koalitionsspitzen am Donnerstag in Berlin mit.

    Man werde „alle Finanzierungsmöglichkeiten ausschöpfen“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die Finanzierung aller begonnenen Verkehrsprojekte sei damit gesichert.

    Zudem soll Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) drei Milliarden Euro mehr für neue Straßen erhalten. Ursprünglich hatte Schnieder 15 Milliarden gefordert. Nach zwei Jahren solle dann geprüft werden, ob die Mittel ausreichen, so Merz.

