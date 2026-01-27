Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD haben im vergangenen Jahr Mitglieder verloren. Während bei der CDU 2025 ein vorheriger Aufwärtstrend endete, setzten sich bei CSU und SPD jeweils langjährige Abwärtstrends fort.

Am 31. Dezember 2025 gehörten der CDU 356.769 Bürger an, wie der "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf CDU-Kreise berichtet. Das entspricht einem Rückgang um zwei Prozent. Ende 2024 hatte die CDU 364.202 Mitglieder gezählt, Ende 2023 waren es 363.101 Mitglieder.

Die CSU zählte am 31. Dezember 2025 "rund 122.000 Mitglieder", wie die Partei auf Anfrage der Zeitung mitteilte. Ende 2024 hatten 125.153 Bürger ein CSU-Parteibuch. Das entspricht einem Mitgliederverlust von knapp drei Prozent.

Der SPD gehörten am 31. Dezember 2025 insgesamt 348.451 Mitglieder an, wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf SPD-Parteikreise schreibt. Ein Jahr zuvor hatten 357.116 Bürger ein SPD-Parteibuch besessen. Das entspricht einem Rückgang im Jahr 2025 von gut zwei Prozent.

Im vergangenen Jahr war im Februar der Bundestag gewählt worden, in dessen Folge Friedrich Merz (CDU) im Mai zum Kanzler einer schwarz-roten Koalition gewählt wurde. Im Jahr 2024 hatte die CDU die SPD als mitgliederstärkste Partei abgelöst. Auch Ende 2025 hatte die CDU mehr Mitglieder als die SPD.