Washington (dts Nachrichtenagentur) - Großbritanniens König Charles hat bei seiner Rede vor dem US-Kongress am Dienstag den Zusammenhalt seines Landes mit den USA beschworen. Zugleich machte er vor Themen nicht halt, bei denen Differenzen mit US-Präsident Donald Trump bestehen.

"Was auch immer unsere Unterschiede sein mögen, welche Meinungsverschiedenheiten wir auch haben mögen - wir stehen vereint in unserem Engagement, die Demokratie zu schützen, unser gesamtes Volk vor Unheil zu bewahren und den Mut derer zu würdigen, die täglich im Dienst unserer Länder ihr Leben riskieren", sagte der König vor dem US-Kongress. "Wie Präsident Trump selbst während seines Staatsbesuchs in Großbritannien im vergangenen Herbst feststellte: Das Band der Verbundenheit und Identität zwischen Amerika und dem Vereinigten Königreich ist von unschätzbarem Wert und ewig. Es ist unersetzlich und unzerbrechlich."

Charles erinnerte an die Demokratiegeschichte beider Länder und an die Bedeutung von Vielfalt, Gewaltenteilung und Demokratie. "Die Gründerväter waren mutige und einfallsreiche Rebellen mit einer Mission. Vor 250 Jahren - oder, wie wir im Vereinigten Königreich sagen, erst neulich - erklärten sie die Unabhängigkeit", so Charles. "Indem sie gegensätzliche Kräfte ausbalancierten und Stärke aus der Vielfalt schöpften, vereinigten sie 13 unterschiedliche Kolonien, um eine Nation auf der revolutionären Idee von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück zu schmieden."

Der Geist der Freiheit und das Versprechen der Gründerväter sei in jeder Sitzung des Kongresses präsent "durch die Beratungen vieler, die das lebendige Mosaik der Vereinigten Staaten repräsentieren", erklärte der britische Monarch. "In unseren beiden Ländern ist es gerade die Tatsache unserer lebendigen, vielfältigen und freien Gesellschaften, die uns unsere kollektive Stärke verleiht, auch um den Opfern einiger der Missstände beizustehen, die heute in unseren beiden Gesellschaften so tragischerweise existieren."

Als gemeinsamen Ideale seien nicht nur für Freiheit und Gleichheit von entscheidender Bedeutung. "Rechtsstaatlichkeit - die Gewissheit stabiler und zugänglicher Rechtsvorschriften -, eine unabhängige Justiz, die Streitigkeiten schlichtet und unparteiische Rechtsprechung gewährleistet: Diese Merkmale schufen die Voraussetzungen für ein jahrhundertelanges, beispielloses Wirtschaftswachstum in unseren beiden Ländern", mahnte er.

Charles erinnerte an die militärische Kooperation beider Länder in der Vergangenheit und warb dafür, die Ukraine zu unterstützen. Es sei heute "unerschütterliche Entschlossenheit erforderlich, um die Ukraine und ihr mutiges Volk zu verteidigen", sagte er. "Sie ist notwendig, um einen wahrhaft gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern."

Der König wendete abschließend seinen Blick auf langfristige Herausforderungen. "Wenn wir auf die nächsten 250 Jahre blicken, müssen wir auch über unsere gemeinsame Verantwortung nachdenken, die Natur zu schützen - unser kostbarstes und unersetzliches Gut", sagte er. "Unsere Generation muss entscheiden, wie wir dem Zusammenbruch lebenswichtiger natürlicher Systeme begegnen wollen, der weit mehr bedroht als nur die Harmonie und die unverzichtbare Vielfalt der Natur. Wir ignorieren die Tatsache, dass diese natürlichen Systeme - mit anderen Worten: die Wirtschaft der Natur selbst - die Grundlage für unseren Wohlstand und unsere nationale Sicherheit bilden, auf eigene Gefahr."