Hagen (dts Nachrichtenagentur) - Auf der Autobahn 45 in Richtung Gießen haben Ermittler in der Nacht zu Montag Körperteile einer bislang unbekannten Frau entdeckt. Die Fundstelle liegt zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg, wie die Hagener Polizei mitteilte.

Die Autobahn in Richtung des Fundortes wurde für weitere Absuchen und Spurensicherungen vollständig gesperrt. Eine Mordkommission der Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Auskünfte zu dem Fall konnten die Behörden zunächst nicht erteilen. Die Polizei kündigte jedoch an, über neue Entwicklungen zu berichten.