    Kommunalwahlen in Bayern beginnen » Nachrichten

    Wahllokal (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - In Bayern sind seit 8 Uhr die Wahllokale für die mit Spannung erwarteten Kommunalwahlen geöffnet. Rund 10,1 Millionen Wahlberechtigte sind in knapp 4.000 Abstimmungen aufgerufen, über die Zusammensetzungen von Gemeinde- und Stadträten sowie Kreistagen zu bestimmen. Auch Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen finden statt.

    Die Wahl gilt als Stimmungstest für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Koalition mit den Freien Wählern, da es sich um die letzte landesweite Abstimmung vor der nächsten Landtagswahl 2028 handelt. Ein schwaches Resultat der CSU könnte den innerparteilichen Druck auf Söder verstärken.

    Die Wahl bringt einige Änderungen mit sich. So wurde die bisherige Höchstaltersgrenze von 67 Jahren für die Kandidatur hauptamtlicher Bürgermeister und Landräte abgeschafft. Zudem werden mehr Bürgermeisterämter künftig hauptberuflich ausgeübt. Wahlberechtigt sind weiterhin nur volljährige Personen.

