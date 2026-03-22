Paris (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Kommunalwahlen in Frankreich hat sich in der zweiten Runde am Sonntag in Paris Emmanuel Grégoire von der Sozialistischen Partei deutlich gegen Rachida Dati von den Republikanern durchgesetzt. In Lyon gewann Grégory Doucet für die Grünen/Linke, während Jean-Michel Aulas von der Rechten einen Einspruch gegen das Wahlergebnis ankündigte.

Marseille bleibt in linker Hand, wo Benoit Payan als Sieger hervorging. In Nimes kam es zu einem Wechsel zur Linken, nachdem die Liste von Vincent Bouget die des Rassemblement National überholt hatte. In Toulouse konnte die Rechte ihre Position verteidigen, Jean-Luc Moudenc wurde unterstützt von Kräften der extremen Rechten wiedergewählt.

Weitere Ergebnisse: Der rechtsliberale Edouard Philippe wurde in Le Havre erneut gewählt, während in Brest der langjährige sozialistische Bürgermeister Francois Cuillandre von Stéphane Roudaut abgelöst wird, der als unabhängiger Kandidat von den Rechten aufgestellt wurde. Auch in anderen Städten wie Montpellier, Lille, Pau und Amiens sicherten sich linke oder sozialistische Kandidaten wichtige Siege, während die Rechte in einigen Städten wie Besancon punkten konnte.