Close Menu

    KORREKTUR: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025) » Nachrichten

    News Redaktion
    Spielschein für Eurojackpot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Spielschein für Eurojackpot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

    Sie lauten 10, 18, 20, 23, 27, die beiden "Eurozahlen" sind die 1 und die 6. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

    Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

    Die Zahlen waren zur letzten Ziehung in diesem Jahr deutlich später als sonst üblich bekannt gemacht wurden. In einer früheren Version dieser Meldung wurden versehentlich die Zahlen von letztem Freitag verbreitet.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar