Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Im Korruptionsprozess gegen einen Staatsanwalt vor dem Landgericht Hannover ist der Angeklagte zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, beträgt das Strafmaß acht Jahre und sechs Monate.

Das Gericht folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte argumentiert, dass er dem Rechtsstaat schweren Schaden zugefügt habe. Die Verteidigung hatte für eine etwas geringere Strafe plädiert. Der Staatsanwalt hatte im Prozessverlauf im Rahmen eines Deals ein Geständnis abgelegt.

Der Verurteilte soll über Monate hinweg Interna an eine Drogenbande weitergegeben haben. Die Informationen betrafen unter anderem Haftbefehle und geplante Durchsuchungen. Im Gegenzug soll er pro Tipp mehrere Tausend Euro erhalten haben.