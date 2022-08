München (dts Nachrichtenagentur) – Die Preise an den Tankstellen in Deutschland sind in der vergangenen Woche etwas gesunken. Ein Liter Super E10 kostetet am Dienstag im Bundesdurchschnitt 1,707 Euro und damit 2,5 Cent weniger als in der Vorwoche, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Diesel verbilligte sich im gleichen Zeitraum um 3,7 Cent auf 1,890 Euro pro Liter, so die offizielle ADAC-Auswertung.

In der Vorwoche war Super E10 noch 1,8 Cent günstiger geworden, Diesel-Kraftstoff nur 0,1 Cent. Unmittelbar vor Einführung des sogenannten „Tankrabatts“ hatte Super E10 mit 2,151 Euro pro Liter ein Rekordhoch erreicht, danach wurde es fast kontinuierlich günstiger. Diesel kostete Ende Mai 2,044 Euro pro Liter und hat sich seitdem deutlich weniger bewegt, Mitte Juni war er sogar kurzzeitig teurer als vor dem „Tankrabatt“.