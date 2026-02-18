München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben sich zuletzt im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 aktuell im bundesweiten Durchschnitt 1,758 Euro, was einem Anstieg von 0,4 Cent entspricht. Diesel war hingegen um 0,5 Cent günstiger und lag bei durchschnittlich 1,711 Euro.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent sank seit der letzten Woche um rund zwei US-Dollar und lag bei etwa 67 US-Dollar. Der Euro verlor im Vergleich zum US-Dollar leicht an Wert und schwankte zwischen 1,18 und 1,19 US-Dollar. Trotz des gesunkenen Ölpreises blieb ein deutlicher Preisrückgang bei Super E10 aus. Die Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel vergrößerte sich leicht, blieb jedoch mit 4,7 Cent weiterhin gering, obwohl auf Diesel rund 20 Cent weniger Steuern anfallen.