München (dts Nachrichtenagentur) – Die Kraftstoffpreise in Deutschland treten auf der Stelle. Der ADAC teilte am Mittwoch mit, dass der Preis für Super E10 um 0,2 Cent je Liter auf im Schnitt 1,665 Euro fiel, während der Dieselpreis um 0,1 Cent auf 1,588 Euro sank.

Der stabile Rohölpreis von rund 68 US-Dollar je Barrel und der nahezu unveränderte Wechselkurs des Euro zum US-Dollar trugen demnach zu dieser Entwicklung bei. Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel verringerte sich auf 7,7 Cent je Liter.

Der steuerliche Unterschied von gut 20 Cent je Liter ist damit wieder weiter entfernt. Dies sei insofern bemerkenswert, da die Heizperiode, während der traditionell mehr Heizöl gekauft werde, gerade erst begonnen habe, so der Automobilklub. Eine große Nachfrage nach Heizöl, das Diesel sehr ähnlich sei, lasse den Preis für den Selbstzünderkraftstoff normalerweise steigen und den Unterschied zum Benzinpreis schmälern.