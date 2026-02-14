Cortina (dts Nachrichtenagentur) - Susanne Kreher aus Dresden und Jacqueline Pfeifer aus Siegen haben Silber und Bronze für Deutschland im Skeleton geholt.

Die 27- und 31-jährigen Deutschen fuhren am Samstagabend die besten Zeiten hinter Olympiasiegerin Janine Flock aus Österreich.

Kreher fuhr in allen vier Läufen direkt hinter Flock und hatte am Ende 0,3 Sekunden Rückstand, Pfeifer war ab dem zweiten Lauf auf Medaillen-Kurs und hatte schließlich 0,44 Sekunden mehr auf der Uhr.

Hannah Neise aus Arnsberg wurde Vierte.

Bei Skeleton-Rennen fahren die Athletinnen kopfüber und auf dem Bauch liegend nur wenige Zentimeter über dem Eis. Dabei werden Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h erreicht.