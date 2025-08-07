Close Menu
    Kreml bestätigt geplantes Treffen zwischen Putin und Trump

    Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Der Kreml hat bestätigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich „in den nächsten Tagen“ mit US-Präsident Donald Trump treffen will. Die Ausarbeitung des geplanten Gipfeltreffens habe begonnen, sagte ein Berater des russischen Präsidenten am Donnerstag vor Journalisten.

    Demnach wurde „auf Vorschlag der amerikanischen Seite“ eine Grundsatzvereinbarung über die Durchführung eines bilateralen Treffens auf höchster Ebene in den nächsten Tagen getroffen. Die konkreten Details sind aber noch unklar. Der Veranstaltungsort soll allerdings bereits feststehen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

    Zuletzt hatten übereinstimmende Medienberichte von einem persönlichen Treffen der beiden Staatsoberhäupter gesprochen, auch von einem möglichen Dreier-Treffen inklusive des ukrainischen Präsidenten war die Rede. Dies wurde von russischer Seite aber zunächst nicht bestätigt.

