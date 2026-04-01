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    Kretschmann nennt Nationalismus "gefährlichstes Gift der Moderne" » Nachrichten

    News Redaktion
    Winfried Kretschmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Winfried Kretschmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vor den Folgen von Nationalismus gewarnt.

    "Der Nationalismus kehrt nicht nur im Osten oder der Bundesrepublik zurück, sondern weltweit", sagte er dem "Focus". "Ich halte ihn übrigens für das gefährlichste Gift der politischen Moderne", so Kretschmann, der nach 15 Jahren das Amt in Stuttgart demnächst an seinen Parteifreund Cem Özdemir übergibt.

    Man müsse sich "nur die Entstehung des Ersten Weltkriegs anschauen", sagte er weiter. "Die jüngste Blaupause wurde der Brexit. Für Europa ein furchtbarer Einschnitt, der bis heute vielfach unterschätzt wird."

    Ein "Kollateralschaden der AfD" sei zugleich, "dass vom Landtag bis in die sozialen Netzwerke hinein heute ein destruktiver Dauerton dominiert", so Kretschmann. "In der Vergangenheit bestand zwischen den demokratischen Parteien in den zentralen politischen Fragen ein großer Konsens. Und Opposition machte auch konstruktive Gegenvorschläge", sagte der Grünen-Politiker. Das habe sich dramatisch verändert.

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