Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sechs Tage vor seinem mutmaßlichen Amtsende hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag eine Art Abschiedsbesuch bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin absolviert.

Das Bundespresseamt verbreitete Fotos, auf denen der 77-Jährige sichtlich gut gelaunt vom sieben Jahre jüngeren Hausherren im Kanzleramt empfangen wird. Was die beiden noch zu besprechen hatten, wurde zunächst nicht bekannt.

Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg und damit als erster und bisher einziger Grüner Regierungschef eines deutschen Bundeslandes, sowie gleichzeitig der lebens- und dienstälteste amtierende Ministerpräsident Deutschlands. Am Freitag wird er in dieser Funktion voraussichtlich auch noch einmal einen Abschiedsauftritt im Bundesrat haben.

Zur Landtagswahl im März war Kretschmann nicht mehr angetreten. Sein Parteigenosse Cem Özdemir errang auf den letzten Metern eine relative Mehrheit und bildet mit der CDU eine Koalition, am 13. Mai wird er zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.