    Kritik aus der CDU an Migrationsforderungen der CSU » Nachrichten

    CSU-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der CDU gibt es Kritik an den Beschlüssen, die die CSU-Bundestagsabgeordneten auf ihrer traditionellen Winterklausur im Kloster Seeon zur Migrationspolitik fassen wollen. Unter anderem sollen die Rückkehr fast aller Syrer und eine "große Abschiebeoffensive" verlangt werden.

    Dennis Radtke, Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels und Europaabgeordneter, sagte der "Süddeutschen Zeitung", er teile die Forderungen der CSU-Abgeordneten "zur Migration zu 90 Prozent". Er verstehe aber nicht, "warum man zwei Monate vor extrem wichtigen Landtagswahlen das Nummer-1-Thema der AfD wieder groß macht, während Fragen wie bezahlbarer Wohnraum, Wirtschaftswachstum, verlässliche Sozialreformen und die Zukunft Europas weiter auf Antworten warten".

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) habe doch "geliefert bei der Migration". Es würde reichen, "diesen Kurs einfach fortzusetzen, ohne von morgens bis abends darüber zu reden".

