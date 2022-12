Ar-Rayyan (dts Nachrichtenagentur) – Kroatien steht als erstes Team im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Südosteuropäer gewannen das Viertelfinale am Freitag gegen Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen. Die ersten 90 Minuten waren torlos geblieben, nach der Verlängerung stand es 1:1.

Brasilien hatte zwar die ganze Zeit über mehr Spielanteile und ganz ordentliche Abschlüsse, aber die Seleção war nicht gut genug für die sehr solide in der Defensive stehenden Kroaten und einen gut aufgelegten Dominik Livakovic, der alles hielt, was man halten muss, und dabei noch nicht einmal übermäßig gefordert wurde. In der Nachspielzeit war dann endlich auch Neymar zu sehen, der vorher von den Kroaten professionell ruhig gestellt worden war, und erzielte in der 105. Minute den ersten Treffer der Partie. Bruno Petković hatte kurz darauf fast den allerersten ernstzunehmenden Torschuss der Kroaten überhaupt auf das brasilianische Tor – und glich aus (117. Minute). Kroatien hatte im Elfmeterschießen die besseren Nerven und trifft am Dienstag auf den Gewinner des zweiten Viertelfinals, das am Abend zwischen den Niederlanden und Argentinien ausgetragen wird.