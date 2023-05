Kubicki für Entlassung von Staatssekretär Graichen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nahegelegt, seinen Staatssekretär Patrick Graichen zu entlassen. Er wolle Wirtschaftsminister Habeck zwar keine Tipps geben, gehe aber davon aus, „dass sich Patrick Graichen auf Dauer nicht als Staatssekretär halten wird“, sagte Kubicki der „Bild am Sonntag“. „Je länger Robert Habeck an ihm festhält, umso mehr beschädigt er sich selbst. Warum er diese Nibelungentreue an den Tag legt, darüber werde ich nicht öffentlich spekulieren.“

Habeck hatte sich in der vergangenen Woche erneut hinter seinen Staatssekretär gestellt und gesagt, er habe entschieden, dass er Graichen wegen dieses Fehlers nicht entlassen werde. Allerdings prüft das Wirtschaftsministerium, ob gegen den Staatssekretär ein dienstrechtliches Verfahren eingeleitet wird.