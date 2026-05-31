Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neugewählte FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht sich nach dem Parteitag in Berlin klar gestärkt.

"Ich bin gewählter Bundesvorsitzender der gesamten Freien Demokratischen Partei, auch der von Marie-Agnes Strack-Zimmermann", sagte er am Sonntag der ARD mit Blick auf seine bei der Wahl unterlegene Mitbewerberin. 60 Prozent der Mitglieder hätten sich entschieden, ihn zu wählen, und damit die Richtung der Partei vorgegeben. "Wer auch immer eine Entscheidung in der FDP haben wollte, hat sie bekommen", sagte er.

Als ein Kernthema für die FDP sieht Kubicki den Abbau von Subventionen. "Wir haben momentan im Subventionsbericht ausgewiesen 117 Milliarden Euro Subventionen", sagte er. Das sei sechsmal so viel wie noch vor zehn Jahren. Es müsse daher die Frage gestellt werden, ob das den Wohlstand gemehrt oder vielleicht sogar behindert hat. Außerdem sprach sich Kubicki für eine Beibehaltung des CO2-Zertifikate-Handels aus. Dieser würde anders als Auflagen oder Verbote dazu führen, dass die Menschen ihr Verhalten langsam und kontinuierlich anpassen können.