Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neu gewählte FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki warnt seine unterlegene Konkurrentin Marie-Agnes Strack-Zimmermann davor, die FDP mit ständiger Kritik an der neuen Führung zu spalten und die Erfolgschancen zu minimieren.

Kubicki forderte Strack-Zimmermann in der "Bild" auf, die neue Führung nicht infragezustellen. "Marie-Agnes, Du hast nur 40 Prozent. Und jetzt weißt Du, wo der Hammer hängt", sagte Kubicki. Zugleich warnte er Strack-Zimmermann: Wenn sie sich an dem Ergebnis "ergötzen will, dann bitteschön. Und wenn Du die FDP in die Bedeutungslosigkeit führen willst, dann mach genauso weiter".

Kubicki sagte, er hätte am Parteiabend am Samstag gerne mit Strack-Zimmermann angestoßen. Er habe sie aber nicht gesehen.