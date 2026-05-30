Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wolfgang Kubicki ist am Samstag auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Er erhielt laut Parteiangaben 59,3 Prozent der Delegiertenstimmen und setzte sich damit gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch, die aus dem Stand auf 39,4 Prozent kam.

Strack-Zimmermann hatte vollkommen überraschend erst bei Aufruf des entsprechenden Tagesordnungspunktes ihre Kandidatur erklärt, unterstützt wurde sie von 33 Delegierten aus dem Landesverband NRW, Joachim Stamp hatte sie vorgeschlagen. Einen Eklat gab es bei ihrer Vorstellungsrede, zu deren Beginn es Buh-Rufe aus dem Saal gab, gleichzeitig erntete sie aber auch donnernden Applaus.

Mit der Entscheidung für Kubicki hat die Partei auch eine klare Richtungsentscheidung vorgenommen. Kubicki gilt als eher rechts, will zwar offiziell mit der AfD nicht zusammenarbeiten, hält aber auch nicht viel von der "Brandmauer". Strack-Zimmermann steht für die eher linksliberale FDP.