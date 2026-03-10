Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem überraschenden Wahlerfolg von Cem Özdemir in Baden-Württemberg warnt Renate Künast ihre Partei vor einem Richtungsstreit.

"Es wäre der falsche Umgang mit dem brillanten Ergebnis, daraus nun eine innerparteiliche Debatte über unsere Ausrichtung zu machen", sagte die ehemalige Bundesministerin dem "Stern". "Dass Cem Özdemir sich mit seinen Positionen nun auch bundespolitisch einbringen wird, damit müssen wir im Sinne produktiver Spannung umgehen."

Künast, die zum linken Flügel der Partei gehört, findet, dass sich eine Lehre aus dem Baden-Württemberg-Erfolg ziehen lässt: Cem Özdemir habe "herausragend gezeigt, dass es nicht reicht, darüber zu reden, dass man sich Gedanken um das ganze Land macht, sondern dass man das inhaltlich füllen muss", so Künast.

Das müsse sich jeder Grüne immer fragen: "Repräsentiere ich auf theoretische Art und Weise - oder tue ich das auch praktisch?" Die Probleme seien in jedem Bundesland andere. "Wir müssen unseren Kandidaten immer den Raum lassen, sich anzubieten fürs ganze Land", sagte Künast. "Wir haben ja nichts davon, wenn wir klein sind."