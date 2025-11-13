Close Menu

    Kulturstaatsminister besorgt über Lage der Demokratie » Nachrichten

    News Redaktion
    Wolfram Weimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Wolfram Weimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist besorgt über die Lage der Demokratie. "Wir erleben ein Aufkommen von Autoritarismus in verschiedenen Regierungsformen und in Bedrängnis geratene demokratische Kulturen", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".

    Der eigentliche Kulturkampf finde deshalb nicht mehr unter den Parteien der Mitte statt. "Wir sind in einem defining moment der westlichen Demokratien angelangt, und wir haben rechts eine Bewegung, die gewaltig ist und an den kulturellen Grundfesten der Demokratie rüttelt." Und weiter sagte Weimer: "Damit ist klar, dass die AfD und ihr Umfeld eine andere Kategorie darstellen, gegen die wir uns in der Mitte gemeinsam stellen sollten."

    Die politische Mitte habe "keine Zeit für Menuett-Tänze alter Kulturkämpfe. […] Wir brauchen einander, auch intellektuell, um diese Situation zu bestehen." Auf den beliebten Kulturkampffeldern Migration, Klima, korrekte Sprache, Queerness, deutsche Geschichte und auch beim Verhältnis zu Israel sieht Weimer ausdrücklich keine grundlegenden Unterschiede zu Grünen und SPD, sondern ein "gemeinsames Fundament".

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar