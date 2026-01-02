Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Stefan Kuntz hat seine Tätigkeit als Vorstand des Hamburger SV mit sofortiger Wirkung beendet.

Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. Der 63-Jährige bat den Aufsichtsrat der HSV Fußball Management AG nach den Weihnachtsfeiertagen aus persönlichen familiären Gründen um eine Vertragsauflösung zum 31. Dezember 2025. Das Kontrollgremium entsprach seinem Wunsch.

Kuntz, der im Mai 2024 den Posten als Vorstand angetreten hatte und mit dem HSV 2025 in die Bundesliga aufstieg, erklärte, dass es manchmal wichtigere Dinge als Fußball gebe und dies nun bei ihm der Fall sei. Er bat um Verständnis und dankte dem HSV für die vergangenen anderthalb Jahre. Er wünsche den Teams und der Geschäftsstelle weiterhin das Beste.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß dankte Kuntz im Namen des Kontrollgremiums für dessen Engagement und wünschte ihm für die persönliche Zukunft alles Gute. Er sagte, dass der Verein mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt sei. Der Fokus liege nun auf dem Trainingsstart und der Fortsetzung der Bundesliga-Saison sowie der aktuellen Transferperiode. Die Mannschaft beginnt am Freitag mit dem Auftakttraining für das Jahr 2026 und bereitet sich auf die kommenden Spiele vor.